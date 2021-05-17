Роскомнадзор частично снял ограничения на работу соцсети Twitter

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17 мая 2021, 17:32 Источник: Роскомнадзор

Twitter, pixabay.com

Днем в понедельник, 17 мая, стало известно, что Роскомнадзор частично снял ограничения на работу популярной социальной сети Twitter. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ведомстве.

Подчеркивается, что Роскомнадзор положительно оценивает усилия руководства Twitter по выполнению требований российского законодательства.

Известно, что из соцсети было удалено более 90% противоправного контента, вследствие чего ведомство приняло решение прекратить замедлять работу сервиса в стационарных сетях. Замедление трафика на мобильных устройствах, однако, будет по-прежнему действовать.

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