Яйца раз в три месяца, чеснок по цене авокадо, арбуз за 6,5 тысяч. Блогер показал «адские» цены за продукты на Чукотке

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21 мая 2021, 11:28 Источник: The Люди

Фото: YouTube

Блогер Антон Лядов снял фильм о Чукотке, но больше всего пользователей сети поразило не то, как живут люди в самом отдаленном от Москвы регионе, где почти нет солнца, а морозы опускаются до – 50, а цены на продукты, которые не назвать «адскими» просто язык не повернется.

«Таких цен я не видел ни в одной стране мира», - вещает Антон прямо из магазина. И если вам лень смотреть весь ролик, то перемотайте с 23 минуты и увидите все своими глазами. Помидоры не первой свежести лежат на прилавках за 790 рулей, чеснок по цене авокадо - 1300, а средний арбуз на 10 кг, большую половину веса которого составляют корки, стоит 6,5 тысяч рублей и это настоящая экзотика. С ними даже фотографируются на память как с приезжей знаменитостью. «Я его летом купила и до осени берегла в темноте, чтобы съесть на день рождения вместо торта», - призналась местная жительница.

А еще страшный дефицит яйца, привозят их раз в 2-3 месяца и стоимость их доходит до 1000 рублей за десяток. При том, что средняя зарплата на Чукотке 45 000 рублей и то за счет заработков вахтовиков, а вот оленевод, продавец, учитель в школе получают и того меньше.

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