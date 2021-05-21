Михаил Мень и педофилы: чиновников обвиняют в растлении детей-сирот в Ивановской области

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21 мая 2021, 18:34 Источник: Известия

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В ходе расследования дела о крупной растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня была разоблачена группа педофилов, занимавших высокие должности. Дело Меня прекращено, а директору Чернцкой коррекционной школы-интерната Александру Цымбалюку и заместителю председателя совета Ассамблеи народов России Николаю Бухонину грозят большие сроки.



Они задержаны по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учащихся интерната, которым руководил Цымбалюк. Не исключено, что список подозреваемых может пополниться и другими должностными лицами.



Бухонин и Цымбалюк занимали свои посты в период губернаторства Михаила Меня. В 2012 году он лично присутствовал на открытии нового спального корпуса в школе-интернате. Местные жители неоднократно видели воспитанников интерната в компании взрослых в барах и ресторанах. Помимо этого, они работали на чужих приусадебных участках.



Один из собеседников заявил СМИ, что бывший директор лично подвергал его сексуальному насилию. Он также рассказал и о других жертвах извращенцев. Одна из воспитанниц школы сообщила, что с 13 лет директор не только насиловал ее сам, но и «передавал в пользование» своим знакомым. Так, она озвучила имя заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина. Жертва насильника рассказала, что после секса с педагогом она забеременела, но позже у нее случился выкидыш.



По данным Басманного суда, 30 апреля Цымбалюк был арестован по делу о трех эпизодах насильственных действий сексуального характера. Бухонину инкриминировали пять эпизодов подобных преступлений и арестовали 12 мая.





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