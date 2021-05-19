Аналитики рассказали, на что россияне копят деньги

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19 мая 2021, 09:13

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество жителей России откладывают часть своей зарплаты. В рамках опроса специалисты также узнали, на что граждане страны копят деньги.

35% участников опроса отметили, что откладывают часть доходов для накоплений, причем 18% респондентов подчеркнули, что откладывают до 10% заработанных средств, 11% – до 30%, 4% – до 50%, а еще 2% – более 50%.

Как сообщает RT, 11% опрошенных планируют потратить часть сэкономленных денег на отпуск этим летом. По 8% жителей РФ копят на квартиру или автомобиль. 7% потратят отложенную сумму на приобретение нового смартфона или ноутбука, 6% хотят купить новую бытовую технику. 61% опрошенных заявили, что не намерены совершать крупных трат в ближайшее время.

В варианте "Другое" участники опроса сообщили, что копят на лечение или дорогостоящие процедуры, а также откладывают средства на ремонт или строительство.

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