Россияне назвали необходимый для счастья уровень месячного дохода

Россияне назвали месячный доход, который может сделать их счастливыми. В среднем нашм соотечественникам для счастья необходимо получать 173 тысячи рублей в месяц.
Опрос российских граждан провел сервис SuperJob.
Самые высокие запросы у жителей Москвы, самые скромные — у людей из Кировской области, Липецка и Оренбурга. Москвичам для счастья необходимо 224 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток. В столице Приморья хотят доход в 200 тысяч рублей в месяц. В ТОП - 3 - Ростов-на-Дону. Ростовчанам требуется 195 тысяч рублей.
Эксперты отметили, что уровень желаемого месячного дохода вырос с января месяца. В начале 2021 года россияне указывали, что им для счастья требуется 166 тысяч рублей ежемесячно.
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