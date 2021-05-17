Кто устроил рост цен на продукты, и почему россиян не хотят выпускать за границу. Резонансные новости прошлой недели

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 12:09 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Казанский «колумбайн» как следствие бездействия



Самой громкой и, одновременно, ужасной новостью недели стало сообщение о вооруженном нападении студента Ильназа Галявиева на гимназию в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен.



В этот же день Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах гражданского оружия.



Интересно, что в 2018 году после подобных шокирующих событий в Керчи, президент России уже делал аналогичное заявление.



«Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», - говорил глава государства во время встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами.



Как видим, никаких действенных мер с тех пор принято так и не было.



Тем временем в США количество атак на школы с применением оружия растет в геометрической прогрессии. При этом принимаемые меры результатов не дают. Историю кровавых нападений на американские школы читайте на сайте «Аргументов недели».



Михаил Мишустин: о причине роста цен и поддержке населения



Ежегодный отчет правительства России озвучил 12 мая в Госдуме премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он сообщил, что в 2020 году во время пандемии на поддержку граждан правительством было выделено более 2,5 трлн рублей, что составляет более 10% всего бюджета страны.



Во время выступления Мишустин также назвал одну их причин роста цен на продукты.



«Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей», – считает премьер.



Некоторые эксперты в ответ на заявление премьер-министра РФ отметили, что стремление компаний к увеличению прибыли не свидетельствует об их жадности, а всего лишь соответствует реалиям рыночной экономики, когда бизнес стремится к извлечению максимальных доходов.



Гаврил Парахин предложил не выпускать россиян из страны



Развитие внутреннего туризма вместо поездок за границу озвучено правительством РФ в качестве одного из национальных проектов до 2030 года. На прошлой неделе член ЛДПР и депутат Госдумы Гаврил Парахин* выступил с предложением запретить россиянам… выезд из страны. По его мнению, такое ограничение помогло бы «решить вопрос» отдыха граждан внутри России.



Инициативу Парахина опроверг премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что задача развития внутреннего туризма заключается в том, чтобы «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством».



«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - подчеркнул Мишустин.



На предложение депутата о запрете выезда россиян за пределы страны весьма лаконично отреагировали в комментариях подписчики соцсетей.



«Слава Богу, вовремя успел свалить», - сообщил один из участников обсуждения.



«А из дома можно выходить?», - задается вопросом другой подписчик.



Вокруг да около: чем занимается Роскосмос



Первый канал и Роскосмос объявили участников космического полета для съемок художественного фильма. По итогам медицинского и творческого отбора, в космос отправят заслуженную артистку РФ Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Известно, что съемки фильма под рабочим названием «Вызов» будут проходить на МКС. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.



Напомним, что ранее «Роскосмос» объявил о запуске телеканала «Первый Космический», а в ноябре 2020 года госкорпорация осчастливила россиян открытием на своем официальном сайте раздела с песнями главы организации Дмитрия Рогозина.



Из последних известных «достижений» госкорпорации «Роскосмос» можно также, пожалуй, выделить поздравление Дмитрия Рогозина китайских коллег с успешной посадкой автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» на Марс. Реальные успехи России в космосе – как всегда только в планах.





*Депутат Госдумы от ЛДПР Гаврил Парахин (Якутск):



1989—1990 гг. — гардеробщик средней школы № 27;

1990—1991 гг. — рабочий средней школы № 27;

1992—1993 гг. — электромонтер 3 разряда малого предприятия «Надежное»;

С 1997 г. — индивидуальный предприниматель.





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