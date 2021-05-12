Михаил Мишустин: во время пандемии на поддержку граждан России правительством было выделено более 2,5 трлн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 11:13

Фото: соцсети

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, коснулся темы борьбы с коронавирусом в России.



Михаил Мишустин поблагодарил медиков за их труд во время пандемии коронавируса, отметив при этом, что правительство РФ оказало существенную помощь системе здравоохранения.



«В моменты всплеска эпидемии нам удалось не вводить жестких ограничительных мер, но, безусловно, ничего бы не случилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась. Это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса. Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех. И тех, кто круглосуточно работал в «красных зонах», и тех, кто приходил на помощь людям старшего поколения – всех, кто проявил выдержку», - отметил премьер-министр России, подчеркнув, что 2021 год должен стать переломным для победы над инфекцией.



Михаил Мишустин напомнил, что российскими специалистами зарегистрировано уже четыре вакцины и отметил, что такого результата удалось добиться благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства.



«Сегодня наша страна – одна из ведущих в мире технологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран в мире. Каждая из отечественных вакцин безопасна и эффективна», - заявил Мишустин, добавив, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 65 государствах.



«Важно сформировать у россиян иммунитет, чтобы все прививались. Позаботьтесь о себе», - призвал премьер-министр РФ.



По его словам, во время пандемии на дополнительную поддержку граждан России правительством было выделено более 2,5 трлн рублей, и выплаты коснулись каждой второй семьи в стране.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости