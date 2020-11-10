В космос - на старых ракетах, но с новыми песнями Рогозина

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Оказывается, не все уж так и плохо в России с космической отраслью. На сайте «Роскосмоса» открыли раздел с песнями главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Деятельность гендиректора организации заиграла новыми красками. Теперь слова Дмитрия Рогозина облачены в рифму и положены на музыку.

В разделе «Песни о космосе» любой желающий может ознакомиться с творчеством Рогозина и его жены Татьяны. Песни под названием «Рвем небо мы в клочья», «Над Россией», «Нас бьют, мы летаем» наверняка никого не оставят равнодушными. Среди исполнителей - такие гранды отечественной сцены, как Д. Майданов, А. Маршал и фронтмен ансамбля «Любэ» Николай Расторгуев.

«Прежде чем лететь на Марс или на Луну, надо сначала разобраться в собственном доме и привести в порядок собственную Землю», - заявил недавно журналистам Дмитрий Рогозин.

Что ж, как мы видим, на Земле главе «Роскосмоса» действительно есть чем заняться. Начало положено. А когда придет время лететь, возможно, космонавтов теперь заставят вместо привычного гагаринского «Поехали!», горлопанить рогозинские песни.

По сообщению пресс-службы «Роскосмоса», раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями. Попробует ли себя Рогозин в будущем в качестве исполнителя собственных хитов, не уточняется.