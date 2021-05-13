Роскосмос и Первый канал объявили, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко полетят на МКС

Актриса театра и кино Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко полетят в космос. Первый канал и Роскосмос в четверг объявили кандидатов на участие в космическом полёте для съемок художественного фильма.
Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" на Международную космическую станцию (МКС)
запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Съемки фильма будут проходить на МКС.
Кандидатуры Пересильд и Шипенко рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса итогам медицинского и творческого отбора. В дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин.
Рабочее название фильма "Вызов".
Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд - уроженка Пскова. В 2006 году окончила актёрское отделение режиссёрского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).
С 2007 года как приглашённая актриса участвует в спектаклях Государственного театра наций.
Сотрудничает с Московским театром «Школа современной пьесы», Московским драматическим театром на Малой Бронной, а также с Театральной компанией Евгения Миронова.
Дебютом Юлии Пересильд в кино стала роль Наташи Кублаковой в телесериале «Участок».
Актриса - мама двух дочек.
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