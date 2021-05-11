Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии изменить положение о гражданском оружии

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11 мая 2021, 14:25 Источник: Интерфакс

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно изменить положение о видах оружия, которое гражданское население может иметь на руках. Такое решение было принято сразу после информации о том, что при стрельбе в казанской гимназии использовалось такое же ружье, что и при нападении на колледж в Керчи в 2018 г.

«Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения», - отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, «которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки». Песков добавил, что Путин поручил Росгвардии немедленно это проработать.

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