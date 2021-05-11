Готовились убивать. Ильназ Галявиев в казанской школе и керченский стрелок использовали одно и то же оружие

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11 мая 2021, 12:49 Источник: Baza, Mash, 112

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в казанской школе, был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT— тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков.

Он целенаправленно готовился убивать и лицензию на оружие получил всего несколько дней назад, в конце апреля. Парень как будто доказывал обществу, что наличие бумажки вовсе не делает человека законопослушным гражданином, а его послание в социальной сети – еще одно свидетельство тому, что свой поступок он продумывал.

Как стало известно, 26 апреля Ильназа Галявиева отчислили из колледжа "ТИСБИ" за неуспеваемость. Там он учился на программиста. Но это не причина устроенной стрельбы, на последнем курсе парень сознательно «забил» на учебу, с сентября пропускал пары и не явился на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным человеком.

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