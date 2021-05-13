В США количество вооруженных нападений на школы растет, но проблему решить не могут

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2021, 12:04 Источник: echo.msk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Безусловным лидером по количеству случаев вооруженных нападений на школы являются Соединенные Штаты. Причем первый такой инцидент произошел еще в XIX веке.



Трагедия случилась в 1840 году. Студент Джозеф Семмс застрелил профессора Джона Дэвиса. Только в XIX веке подобных инцидентов было 32.



XX век отметился уже 312 инцидентами в школах США. Самое известное происшествие - вооруженная атака 18-летнего Эрика Харриса и 17-летнего Дилана Клеболда на школу Колумбайн. Убив 13 и ранив еще 21 человека, они совершили двойное самоубийство. ФБР установило, что Харрис был клиническим психопатом, а Клеболд страдал депрессией. После «Колумбайна» американские психологи пришли к выводу, что причиной большинства школьных инцидентов являлись унижения, которым подвергались будущие убийцы.



Только за первые 20 лет XXI века в учебных учреждениях США произошло уже 307 подобных инцидентов. Один из самых известных случаев – нападение на колледж Вирджиния Тек. Американец Сён-Ху Чо расстрелял 49 человек из двух полуавтоматических пистолетов. 32 человека погибли, и только 17 выжили.



Тем не менее, в США до сих пор нет эффективной политики, предотвращающей теракты в школах. Внедрение металлодетекторов и постов охраны в каждой школе не помогает. В России эту ужасную проблему тоже предстоит решать.





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