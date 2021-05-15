Рогозин поздравил Китай с благополучной посадкой зонда на Марс

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15 мая 2021, 09:57

Марс, фото: pixabay.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» на Марс. Аппарат «Чжужун» займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты в ближайшее время.

«Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», - написал он в своем Телеграм-канале.

Рогозин напомнил, что в 2022 году к Марсу планируется направить российско-европейскую миссию под названием «ExoMars». Кроме того, глава госкорпорации подтвердил настрой на укрепление международного сотрудничества в сфере изучения Вселенной.

Отмечается, что китайский аппарат впервые в истории благополучно приземлился на Марс.

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