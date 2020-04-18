В России число заразившихся коронавирусом выросло на 4,7 тыс. человек

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18 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Россия выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом нового типа в 79 регионах. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15,0%) … зафиксировано 40 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 467 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2649, Московской области – 428, Санкт-Петербурге – 139, Республике Мордовия – 62 и Чеченской Республике – 60.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались более 20 пациентов с коронавирусом, одному было 34 года.

В Мосгордуме объяснили, что делать людям, у которых место регистрации в паспорте отличается от фактического адреса проживания.