В Москве скончались более 20 пациентов с коронавирусом. Одному было 34 года

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18 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве скончались более 20 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно вечером в пятницу, 17 апреля.

«… скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Возраст умерших пациентов - от 34 лет до 91 года», - уточнили в ведомстве.

При этом у 34-летнего мужчины была пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких, а также он страдал болезнью Пиквика.

Отмечается, что остальные пациенты тоже имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени и сахарный диабет второго типа.

Напомним, что общее число заболевших в Москве составило 18105 человек, из них 1517-выздоровели, 127-умерли.

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