В МЧС дали советы по ношению средств защиты от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 апреля 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, какие средства защиты эффективнее всего носить, в том числе при выявлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, правильный выбор маски уменьшит риск заразить других людей.

Представители экстренных служб рекомендуют использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, но в исключительных случаях можно надевать одноразовую медицинскую маску.

«… чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», - пояснил собеседник, говоря о медицинской маске.

При этом спасатели советуют пользоваться респираторами (фильтрующими полумасками) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов. Отмечается, что последний лучше надевать во время контакта с больными вместе со специальными очками. Кроме того, они защищают органы дыхания на 99%.

Эксперты добавили, что все маски и респираторы необходимо носить однократно и не более трех часов, а после соприкосновения или снятия вымыть руки.

Ранее врач объяснил, когда следует носить маски.