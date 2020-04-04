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Врач объяснил, когда маска будет полезна: «Маска - это лучше, чем ничего»

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Врач объяснил, когда маска будет полезна: «Маска - это лучше, чем ничего»
фото: pixabay.com

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, когда следует носить маски. При этом он не отрицает, что ее использование будет полезно в общественных местах.

Яковлев рассказал, что носить маску на улице бесполезно, потому что она просто забьется пылью, а вот в местах, где есть вероятность контакта с инфицированными людьми необходимо. По его словам, это может быть, например, метро, магазин, медицинское учреждение.

«Понятно, что маска не может дать стопроцентной защиты от вируса. Вирус меньше, чем поры в самой маске. Но все-таки маска - это лучше, чем ничего … Замечу, что у дорогих «виповских» масок эффективность абсолютно такая же, как и у обычных», - пояснил он, отметив, что врачам в инфекционных больницах выдают специальные маски.

Специалист напомнил, что она действует 2-3 часа, а также призвал чаще мыть руки. Яковлев добавил, что вирусы не летают в воздухе, но могут находиться на поверхностях. При этом, считает он, точно определить время нахождения невозможно, но,  несколько часов вирус жить может.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, как правильно утилизировать использованные медицинские маски.

БА
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