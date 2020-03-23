В Роспотребнадзоре объяснили, как утилизировать использованные маски

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23 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Роспотребнадзор сообщил, как правильно утилизировать использованные медицинские маски. При этом в ведомстве напомнили, кому следует носить индивидуальное средство защиты в обязательном порядке.

«В домашних условиях использованную медицинскую маску необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчатками», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Роспотребнадзоре объяснили, что маски должны носить те, кто контактирует с больными и те, кто имеет симптомы ОРВИ или подозрением на заражение, а также те, кто уже заболел.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыл самолет их Китая с крупной партией масок.