В Роспотребнадзоре рассказали о главных правилах карантина

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19 марта 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно находиться на домашнем карантине. В ведомстве привели в пример, что самоизоляция не допускает даже возможности выбросить мусор.

Специалисты отмечают, что при карантине нельзя покидать квартиру даже чтобы вынести мусор или пополнить запасы провизии. В первом случае пакет стоит оставлять за дверью и просить соседей или друзей его выбросить. Во втором – доставку продуктов нужно доверить специализирующимся на этом сервисам.

Также, находясь в изоляции, следует поселиться в отдельной от родственников комнате и завести для себя персональный комплект посуды.