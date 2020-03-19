Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

В Роспотребнадзоре рассказали о главных правилах карантина

, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В Роспотребнадзоре рассказали о главных правилах карантина
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно находиться на домашнем карантине. В ведомстве привели в пример, что самоизоляция не допускает даже возможности выбросить мусор.

Специалисты отмечают, что при карантине нельзя покидать квартиру даже чтобы вынести мусор или пополнить запасы провизии. В первом случае пакет стоит оставлять за дверью и просить соседей или друзей его выбросить. Во втором – доставку продуктов нужно доверить специализирующимся на этом сервисам.

Также, находясь в изоляции, следует поселиться в отдельной от родственников комнате и завести для себя персональный комплект посуды.

АБ

В мире

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью