Вирусолог объяснил слова о пандемии длиной в два года

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18 марта 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, что подразумевал под словами о двухлетней пандемии. По его словам, его мысль неправильно интерпретировали в СМИ.

Специалист отметил, что нет нужды сохранять карантин все два года. «Что я хотел сказать: пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года», - объяснился Вилер.

Также он добавил, что распространение коронавирусной инфекции может сойти на нет тогда, когда большая часть переболеет ей и выработает иммунитет. «Но если мы будем соблюдать все меры, то сможем сдержать заболевание», - подчеркнул врач.