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Эксперт назвал сроки заражения коронавирусом 70% планеты

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт назвал сроки заражения коронавирусом 70% планеты
фото: pixabay.com

Президент Института Роберта Коха (входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране) Лотар Вилер назвал примерные сроки продолжения пандемии в мире.

«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70 процентов населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», - высказал эксперт.

Однако Вилер отметил, что появление вакцины поможет ограничить пандемию, но еще неизвестно, сколько людей будет вакцинировано. По его словам, все зависит от количества разработанного препарата.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что коронавирусом заразится 70% населения Земли. Позже российские врачи опровергли слова политика, списав преувеличение на «женскую панику».

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