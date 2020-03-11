Врачи оценили прогноз Меркель по заражению 70% населения коронавирусом

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11 марта 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Фото: pixabay.com

Российские врачи отреагировали на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что что до 70% населения планеты заразится коронавирусом. При этом специалисты отметили, что немецкий политик преувеличивает масштабы заболевания.

«Что касается Германии и тем более всего мира - это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера», - отметил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Врач-инфекционист Юлия Четайкина поддержала своего коллегу. Однако она отметила, что существует несколько видов данного заболевания, например, ОРВИ. Поэтому, с учетом того, что человек может болеть различными типами коронавируса ежегодно, не только 2019 года, то тогда 70% населения возможно.

«Но если говорить именно про коронавирус 2019 года — это очень много, число преувеличенно. Это просто слова — нужны подтверждения, факты, нужна статистика», - высказала эксперт.

Известно, что новым типом коронавируса заболели уже почти 120 тысяч человек в разных странах мира.

Ранее Аэрофлот отменил рейсы в некоторые города Европы из-за вспышки коронавирусной инфекции.