Россия приостановила полеты в некоторые европейские города

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11 марта 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аэрофлот

Фото: pixabay.com

В среду, 11 марта, Аэрофлот отменил рейсы в некоторые города Европы из-за вспышки коронавирусной инфекции. Отмечается, что ограничения будут действовать с 13 марта по 30 апреля.

«С 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в города: Испании - Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе* и Пальма-де-Майорка, Франции - Марсель, Лион и Ницца, Германии - Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, Италии - Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья», - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, представители Аэрофлота уточнили, что перелет будут осуществляться из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

При этом «Россия» закроет рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Ниццу и из Санкт-Петербурга в Дюссельдорф и Гамбург.

Однако из-за болього числа россиян на Тенерифе (Испания) до 20 марта будут организованы чартерные рейсы «Аэрофлота» для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.

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