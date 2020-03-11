Ученые разъяснили роль домашних животных в распространении коронавируса

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11 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В среду, 11 марта, Французское агентство санитарной безопасности (Anses) рассказало о роли домашних и сельскохозяйственных животных в распространении коронавирусной инфекции. Для ответа на данные вопрос была срочно собрана команда экспертов.

«Получая вопрос о потенциальной передаче COVID-19 посредством домашних животных или зараженных продуктов питания, Anses срочно созвала группу экспертов … Основываясь на их докладе, Anses установила, что в свете имеющихся научных знаний нет никакого доказательства тому утверждению, что домашние или выращенные на ферме животные играют роль в распространении вируса SARS CoV-2», - пояснили в ведомстве.

Специалисты добавили, чтобы передать заболевание через продукты питания, то «эта пища должна быть во время приготовления или других манипуляций загрязнена болеющим или инфицированным человеком». Кроме того, эксперты отметили, что если нет доказательств заражения коронавирусом через пищеварительный тракт, то «возможность инфицирования через дыхательные пути в процессе жевания полностью исключать нельзя». В ведомстве призвали соблюдать тщательную гигиену.

Ранее Меркель «предсказала» заражение 70% населения Земли коронавирусом.