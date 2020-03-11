Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Кому после возвращения из стран с коронавирусом не нужен домашний карантин?

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Кому после возвращения из стран с коронавирусом не нужен домашний карантин?
Фото: pixabay.com

Стало известно, кто из прибывших в Москву из стран с опасной коронавирусной ситуацией может не утруждать себя двухнедельным домашним карантином.

«Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», - заявили в Мосгорздраве.

Отмечается, что все остальные после прибытия из заграничного путешествия обязаны на две недели исключить контакты с другими людьми. При этом больничный лист можно оформить не выходя из дома при помощи «горячей линии».

АБ

В мире

Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

В февральской авиационной атаке в Идлибе, приведшей к гибели 34 военных Турции, участвовали, помимо сирийских сил, ВКС РФ. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью