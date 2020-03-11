Кому после возвращения из стран с коронавирусом не нужен домашний карантин?

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11 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Стало известно, кто из прибывших в Москву из стран с опасной коронавирусной ситуацией может не утруждать себя двухнедельным домашним карантином.

«Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», - заявили в Мосгорздраве.

Отмечается, что все остальные после прибытия из заграничного путешествия обязаны на две недели исключить контакты с другими людьми. При этом больничный лист можно оформить не выходя из дома при помощи «горячей линии».