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В Ухане рассказали о намерении снять карантин

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Ухане рассказали о намерении снять карантин
Фото: pixabay.com

В китайской провинции Ухань заявили о том, что в скором времени может быть снят карантин. Врачи рассказали, что количество излечившихся от коронавирусной инфекции втрое больше, чем больных.

Си Цзиньпин побывал в Ухане и обратился к местным врачам со словами благодарности. Он отметил героические действия медперсонала, однако призвал их не расслабляться раньше времени.

Тем временем власти Италии введи карантин на всей территории страны – общее количество заболевших превысило 9 тысяч человек. В Израиле всех прибывших иностранцев сразу из аэропорта отправляют на двухнедельный карантин.

АБ

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