Рудковская, которая самоизолировалась после поездки в Париж, рассказала о своем самочувствии

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10 марта 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Яна Рудковская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим числом зараженных коронавирусом.

Рудковская после поездки решила проявить сознательность и не посещать мероприятия. Кроме того, она отменила отпуск с семьей.

Яна сообщила, что чувствует себя хорошо, регулярно занимается спортом и проветривает помещения. Кроме того, она трижды в день измеряет температуру, пользуется исключительно индивидуальной посудой, часто моет и дезинфицирует руки. Продюсер попросила поклонников не переживать за нее и напомнила, что у нее большой дом, в котором есть, "где отсидеться".