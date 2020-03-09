Рудковская ответственно и добровольно самоизолировалась

//Шоу-бизнес 13+

9 марта 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Продюсер Яна Рудковская призналась подписчикам, что добровольно сама себя посадила на двухнедельный карантин. Изолироваться от окружающего мира звезде пришлось из-за поездки в Париж.

Рудковская рассказала, что в качестве меры предосторожности она старается не контактировать с людьми после своего возвращения из Франции, где бушует коронавирус. Продюсер добавила, что из-за этого ей даже пришлось перенести празднование юбилея.

«Пришла расплата за мой Париж… Сижу на 14-дневном карантине, празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта, отпуск тоже пока отменили!.. я сама самоизолировалась, мне помогать не надо», - заявила знаменитость.