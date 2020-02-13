Известный блогер предложила Рудковской скрывать

//Шоу-бизнес 13+

13 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Яна Рудковская,Instagram

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения Плющенко «боится, что в ней не признают девочку».

«Всё чаще Рудковская и норовит избежать лишней, по её мнению, одежды и доказать всему миру, что она - всё ещё [привлекательная] … Представьте, насколько бы лучше смотрелась Яна, если бы скрыла свой подмышечный целлюлит под рукавами … Или вот эти её нелепейшие мини-платья девочки-припевочки … зачем открывать морщинистые колени?» - высказала блогер.

Для сравнения Лена Миро показала наряды, в которых знаменитость выглядит на свой возраст, но при этом над ней «не хочется ржать». Блогер отметила, что Рудковская может выглядеть хорошо и удачно подбирать образы, но это бывает очень редко.

Ранее Лена Миро раскритиковала отношение к воспитанию дочерей Любови Успенской и Ларисы Гузеевой, а также заявила, что Анна Седокова рожает ради денег.