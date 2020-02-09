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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Известный блогер считает, что Седокова рожает ради денег: "Анька залетела ради алиментов"

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Известный блогер считает, что Седокова рожает ради денег:
фото: Анна Седокова и Янис Тимма, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известно скандальный блогер Лена Миро поспешила отреагировать на четвертую беременность российской певицы Анны Седоковой от нового избранника - баскетболиста Яниса Тиммы. По её словам, четыре ребенка от разных отцов – это уже слишком.

«Четыре ребёнка от четырёх разных отцов. Ну, что тут скажешь? Ай, да Нюрка! Ай, да .... как бы её назвать помягче? У меня есть подозрение, что Анька залетела ради алиментов. Не, ну а чо? Жить как-то надо», - высказала девушка в своем блоге.

При этом Миро заявила, что 27-летний спортсмен достаточно богат и сможет обеспечить будущего ребенка. Однако потом расстанется с певицей, как расстался со своей женой ради нее, считает блогер. Но, несмотря на все свои критические высказывания, девушка верит, что Седокова искренне влюблена в баскетболиста.

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БА

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