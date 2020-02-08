Подруга новой 40-летней возлюбленной Шаляпина рассказала о ее семейном положении

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8 февраля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото:Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/ globallookpress.com

Виктория, подруга канадской миллионерши Татьяны, с которой российский певец Прохор Шаляпин отдыхал в дорогостоящем круизе по Тихому океану, рассказала подробности её личной жизни. По её словам, 40-летняя избранница артиста действительно может себе ни в чем не отказывать, сообщает kp.ru.

Виктория рассказал, что Татьяна имеет успешный бизнес, большие деньги и не обременена семейными узами. При этом подруга защитила возлюбленную певца, отметив, что она «не легкомысленная штучка», чтобы о ней так писали в СМИ.

«У Татьяны нет мужа, она свободная женщина … Она действительно богата. И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет», - пояснила собеседница.

Ранее сообщалось, что Шаляпин не стесняется пользоваться деньгами своей спутницы на отдыхе. Пара посещает дорогие рестораны и катается на автомобиле класса люкс.