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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Подруга новой 40-летней возлюбленной Шаляпина рассказала о ее семейном положении

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Подруга новой 40-летней возлюбленной Шаляпина рассказала о ее семейном положении
Фото:Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/ globallookpress.com

Виктория, подруга канадской миллионерши Татьяны, с которой российский певец Прохор Шаляпин отдыхал в дорогостоящем круизе по Тихому океану, рассказала подробности её личной жизни. По её словам, 40-летняя избранница артиста действительно может себе ни в чем не отказывать, сообщает kp.ru.

Виктория рассказал, что Татьяна имеет успешный бизнес, большие деньги и не обременена семейными узами. При этом подруга защитила возлюбленную певца, отметив, что она «не легкомысленная штучка», чтобы о ней так писали в СМИ.

«У Татьяны нет мужа, она свободная женщина … Она действительно богата. И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет», - пояснила собеседница.

Ранее сообщалось, что Шаляпин не стесняется пользоваться деньгами своей спутницы на отдыхе. Пара посещает дорогие рестораны и катается на автомобиле класса люкс.

БА

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