Шаляпин без стеснения пользуется щедростью 40-летней миллионерши из Канады, пишут СМИ

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30 января 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото:Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин продолжает отдыхать в компании своей новой избранницы – 40-летней миллионерши из Канады Татьяны. Известно, что возлюбленные проводили отпуск на круизном лайнере в Тихом океане, сообщает kp.ru.

Источник, оказавшийся рядом с парой, рассказал, что до круиза они остановились на восемь дней в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса Waldorf Astoria Beverly Hills. При этом после путешествия они решили вернуться в свой люкс.

Уточняется, что только на проживание пара потратила 2 млн руб. При этом за ужин возлюбленные отдавали около 1200 евро в день. Также они успели побывать на vip-местах модных мюзиклов Лос-Анджелеса - еще 450 евро. И даже провести вечер в ресторане, где уединялась с президентом Кеннеди сама Мэрилин Монро.

Кроме того, по городу пара передвигается на авто марки Rolls-Royce, аренда которого составляет 100 евро в час.

Ранее АН рассказывали подробности о новой пассии Шаляпина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)26 Янв 2020 в 8:13 PST