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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Известны подробности о миллионерше из Канады, с которой отдыхает Шаляпин

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Известны подробности о миллионерше из Канады, с которой отдыхает Шаляпин
фото: Прохор Шаляпин,Anatoly Lomokhov /globallookpress.com

Источник, оказавшийся на одном круизном лайнере вместе с российским певцом Прохором Шаляпиным, рассказал, что заметил артиста в компании Татьяны, миллионерши из Канады. По его словам, знаменитость проводит с ней романтические вечера, сообщает kp.ru.

Собеседник рассказал, что Шаляпин отправился с 40-летней спутницей в круиз по Тихому океану. При этом до этого пару видели в одном из дорогих отелей Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills. Отмечается, что они прожили в номере-люкс 8 дней и заплатили 80 тыс. руб. в сутки.

Источник добавил, что Татьяна вполне себе может позволить такую роскошь. Женщина владеет сетью адвокатских компаний по всей Канаде и хорошо зарабатывает на этом. Круиз обошелся возлюбленным в районе 14 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Прохора Шаляпина заметили в компании новой спутницы. 

 

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