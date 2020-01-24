Прохор Шаляпин отдыхает на лайнере с канадской миллионершей

Прохор Шаляпин недавно расстался с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, но в одиночестве артист пребывал недолго. Сейчас он путешествует с новой возлюбленной на лайнере по Тихому океану.
В этот раз выбор музыканта пал на канадскую миллионершу Татьяну. Известно, что ей чуть больше сорока лет, она является владелицей сети адвокатских компаний. Женщина уехала из России ещё в детстве.
До того, как отправиться в круиз на лайнере Royal Princess, пара останавливалась в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса. Отмечается, что влюблённые провели там восемь дней.
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