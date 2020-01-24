Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Прохор Шаляпин отдыхает на лайнере с канадской миллионершей

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин отдыхает на лайнере с канадской миллионершей
Фото: соцсети

Прохор Шаляпин недавно расстался с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, но в одиночестве артист пребывал недолго. Сейчас он путешествует с новой возлюбленной на лайнере по Тихому океану.

В этот раз выбор музыканта пал на канадскую миллионершу Татьяну. Известно, что ей чуть больше сорока лет, она является владелицей сети адвокатских компаний. Женщина уехала из России ещё в детстве.

До того, как отправиться в круиз на лайнере Royal Princess, пара останавливалась в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса. Отмечается, что влюблённые провели там восемь дней.

Читайте также:

1. На что готов Прохор Халявин, лишь бы не возвращаться на Нижний Тракторный

2. Шаляпин объяснил, почему не спешит жениться

АБ

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы…

//новости ан