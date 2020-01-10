На что готов Прохор Халявин, лишь бы не возвращаться на Нижний Тракторный

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10 января 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

Есть разные способы, как волгоградцу попасть в новостные блоки федеральных и даже международных информационных изданий. Можно долго и много учиться, поступательно строить дипломатическую карьеру и стать Постоянным представителем при ООН. Но это долго. А можно быстро – назваться блогером и разбросать в толпу тысячные купюры.

Рождественский сочельник в Волгограде взбередила акция блогера, который на своей странице в соцсети рассказал, что готовит праздник. Согласно примитивному сценарию молодой человек с придуманным ником Альфредо пригласил всех на площадку перед торговым центром «Мармелад», где обещал разбросать деньги. Зачем? Просто так, – объяснил Альфредо, – сделать подарок. И сделал. Некоторые молодые люди, говорят, даже из Волжского на такси поехали, чтобы поймать халявную купюру. Блогер похвалился, что осчастливил волгоградцев пятисот и тысячными купюрами на сумму в двести тысяч рублей. Может и так, а может, нет, никто дебет с кредитом не сводил. Даже те, кто в давке пострадал, остались довольны.

Ну, глупость и игра краешков при сытой серёдочке, как говорится в народной поговорке. Но перчинка ситуации представилась в том, что, прости Господи, Альфредо оказался чеченским парнем Мухаммедом, да ещё и сыном заместителя представителя Президента Чечни в Волгоградской области. И дело сразу приняло конспирологический оборот. Патриотически настроенные телевизором волгоградцы принялись искать национальный и религиозный подтекст. Напомним, что разборос денег состоялся накануне православного Рождества. А один волгоградский депутат усмотрел в акции «политический акт, направленный на уничтожение государственной и национальной гордости». Были и те, кто заметил, что честно заработными деньгами так не разбросаешься. И те, кто зашёлся в праведном гневе, что надо самому зарабатывать, а не быть падким на халявные деньги. Причем, когда год назад подобную акцию устраивала пиццерия, бесплатно раздававшая куски пиццы, таким накалом страстей и не пахло. Тогда халавные очереди за более дешёвой подачкой национальным унижением не называли.

Тему сорящего деньгами блогера подхватили федеральные и даже международные СМИ. Мухаммед-Альфредо стал оправдываться, что злого умысла не имел и вовсе не ждал такого внимания к своей персоне. Тут он, конечно, слукавил. Добился ровно того, чего хотел - акция и была рассчитана на хайп, на привлечение подписчиков к своему блогу. Подобными методами молодежь теперь привыкла «раскручиваться». Только вот небольшим умом не просчитал, что папку своего подставил, который все же из другого поколения публичного поведения. Да ещё и проклятый национальный вопрос нарисовался.

На самом деле, эта история и отношение к ней – про две модели поведения и воспитания. Больше, скорее, поколенческого. Не будем лицемерить, выросла генерация, для которой не зазорно устроить давку за бросаемой купюрой. Для них букварем было шоу, в котором молодые люди годами слонялись по комнатам дома, «строили свою любовь» в драках и нецензурной риторике. Участники этих телевизионных тянучек становились известными на всю страну и неплохо устраивались в жизни, слоняясь впоследствии по другим ток- и чпок-шоу. Ничего унизительного они в этом не видят, и никогда не поймут гневных упреков в халяве. Свои книги они читают по тем букварям, на которых выросли. А может, ещё и потому, что заработать на материально достойную жизнь других путей не наблюдают.

Так и живем. Одно поколение вопрошает: как же так можно, за нами Сталинград. А другое мотивировано Прохором Халявиным. Который готов заложить прессе и отца из психушки, и затусить на публику с медийно потасканной Виталиной, лишь бы не возвращаться на Нижний Тракторный.