Шаляпин объяснил, почему не спешит жениться

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30 декабря 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Прохор Шаляпин признался, почему не спешит заводить семью. По словам музыканта, у него сложились далеко не самые теплые отношения с родственниками, что и сказалось на его восприятии института семьи.

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Певец рассказал, что не общается с братом, потому что с детства так и не смог простить ему грубое отношение к маме. Прохор отметил, что не хотел бы оставлять родственникам своё наследство.

«Никто из родственников у нас в семье не дружит. Все только ждут, что кто-нибудь из родных умрет и оставит наследство. Я вот сейчас подумал, что все свое наследство завещаю государству. Не хочу, чтобы деньги достались детям моего брата. Они мои самые близкие родственники, но мы с ними не общаемся», - сказал Шаляпин.