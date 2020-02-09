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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Известный блогер раскритиковала отношение Гузеевой и Успенской к воспитанию дочерей

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Известный блогер раскритиковала отношение Гузеевой и Успенской к воспитанию дочерей
Фото: pixabay.com

Скандально известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на телеведущую Ларису Гузееву и её коллегу по шоу-бизнесу певицу Любовь Успенскую за их отношение к воспитанию своих дочерей. При этом нужно отметить, что если одной наследнице 19 лет, то другой уже 30.

Миро возмутило, что Лариса Гузеева списывает «неадекватное» поведение дочери Ольги на ее молодой возраст. 

«Действительно, подростки бывают разными. Кто-то - гот, кто-то эмо. Вот у Ларисы Гузеевой дочь тоже не вполне в себе, но ведь это же – возраст … О каком подростковом протесте Гузеева ведёт речь, если перед нами волне себе взрослая и половозрелая женщина?» - отреагировала на фотографию с погромом в комнате девушки блогер.

При этом она напомнила слова «подростка»: «Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то уже никогда не проснусь». По её словам, Гузеева очень занята своими делами, что не замечает, как давно выросла ее дочь.

Кроме того, Миро обратила внимание на семейные отношения Успенской с её дочерью Татьяной, отметив, что у нее тоже «карусель в голове, а что с детьми - не видят».

Ранее Миро обвинила Анну Седокову в том, что та рожает ради денег.

БА

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