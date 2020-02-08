Лариса Гузеева показала разгромленную комнату:

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8 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Лариса Гузеева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие подростки переживают все «трагичнее и острее».

«… моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит», - пояснила знаменитость.

При этом телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом о воспитании, уточнив, что лучше, стоять с «кувалдой» и доказывать ребенку, как правильно себя вести со стороны своего опыта, или оставить так.

Однако поклонники поспешили высказать свое мнение, которое разделилось на два лагеря. Первые поддержали Гузееву, а другие раскритиковали и даже заметили в ее действиях пиар:

«Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги»

«Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить»

«Всё для пиара, топорик, содранные обои, причем так аккуратно»

Ранее в шоу "Давай поженимся!" жених отказался от своей "невесты" из-за испуга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)7 Фев 2020 в 1:29 PST