Лариса Гузеева показала разгромленную комнату:

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие подростки переживают все «трагичнее и острее».
«… моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит», - пояснила знаменитость.
При этом телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом о воспитании, уточнив, что лучше, стоять с «кувалдой» и доказывать ребенку, как правильно себя вести со стороны своего опыта, или оставить так.
Однако поклонники поспешили высказать свое мнение, которое разделилось на два лагеря. Первые поддержали Гузееву, а другие раскритиковали и даже заметили в ее действиях пиар:
«Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги»
«Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить»
«Всё для пиара, топорик, содранные обои, причем так аккуратно»
Ранее в шоу "Давай поженимся!" жених отказался от своей "невесты" из-за испуга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram