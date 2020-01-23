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23 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: pixabay.com

Жених программы «Давай поженимся!» 52-летний мужчина по имени Людвиг не оценил стандарты красоты редакторов, которые подобрали ему невесту со специфической внешностью. Девушка оказалась невинной «жертвой пластической хирургии» и блогером.

Перед мужчиной предстала Алекса, которая считает себя блогером и моделью. Девушка призналась, что делала многочисленные пластические операции, в том числе увеличила губы. При этом девушка утверждала, что ей 20 лет и она невинна, но опытная Роза Сябитова рассекретила возраст участницы.

«Сколько вы говорите вам? 20? 31 ей! Я как КГБ!», - заявила телеведущая.

Однако это не смутило девушку и дальше она предложила Людвигу накрасить её «огромные губы». На что мужчина испуганно ответил, что «даже не хочет подходить».

«Я боюсь вас, честное слово… Я даже подходить не хочу! Мне обещали такую красавицу! Редактор мне хвалила… Для Людвига такую девушку? Меня обсмеют друзья! Скажут, с кем ты вообще рядом встал?»-пояснил он.

В итоге губы девушке накрасила Лариса Гузеева, чтобы немного успокоить расстроенную невесту.

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