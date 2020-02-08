Дочь Ларисы Гузеевой сделала заявление, которое напугало пользователей сети

Дочь известной российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой сделала на своей страничке в социальной сети заявление, которое напугало ее подписчиков. Недавно у 19-летней Ольги случился нервный срыв.
Дочь Гузеевой опубликовала фото, на котором она выглядит очень уставшей и подавленной. Снимок она подписала фразой, которая с английского языка переводится так: "Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь".
Ранее стало известно, что Ольга устроила дома погром из-за нервного срыва. Лариса Гузеева заявила, что подростки переживают все проблемы острее и трагичнее. По мнению телеведущей, лучше позволить ребенку содрать обои со стен, чем кожу.