Дочь Ларисы Гузеевой сделала заявление, которое напугало пользователей сети

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8 февраля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Лариса Гузеева, Vladimir Myshkin/Russian Look

Дочь известной российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой сделала на своей страничке в социальной сети заявление, которое напугало ее подписчиков. Недавно у 19-летней Ольги случился нервный срыв.

Дочь Гузеевой опубликовала фото, на котором она выглядит очень уставшей и подавленной. Снимок она подписала фразой, которая с английского языка переводится так: "Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь".

Ранее стало известно, что Ольга устроила дома погром из-за нервного срыва. Лариса Гузеева заявила, что подростки переживают все проблемы острее и трагичнее. По мнению телеведущей, лучше позволить ребенку содрать обои со стен, чем кожу.