Российский самолет доставил из Китая более 25 млн защитных масок

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23 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В Минобороны РФ сообщили, что самолет ВКС России доставил из Китая крупную партию защитных медицинский масок. Известно, что воздушное судно приземлилось утром на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минпромторге отметили, что средства индивидуальной защиты направят в регионы, волонтерским движениям, которые работаю с пожилыми людьми, и в ряд федеральных органов, в том числе в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Министерство внутренних дел (МВД).

Ранее премьер Михаил Мишутин перечислил новые меры по борьбе с коронавирусом, а эксперты объяснили, кому выгодна паника.

При этом число заражённых достигло 438 человек.