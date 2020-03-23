Эксперты ответили на вопрос, кому выгодна паника из-за коронавируса

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23 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Эксперты объяснили, кому выгодна разведенная вокруг пандемии коронавируса шумиха. Известно, что многие сферы деятельности переживают сложный период и терпят серьезные убытки, но и есть и те, кто остается на плаву и находят в этом свои плюсы.

Президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов считает, что выигрывают сферы, связанные с дистанционными услугами. По его словам, сейчас организации переводят своих сотрудников на «удаленку», а ВУЗы студентов, закрываются кинотеатры и школы. Он считает, что такие действия повысят интерес людей к онлайн-платформам из-за недостатка оффлайн –развлечений, а некоторые сотрудники и вовсе не вернутся в офис.

«Работодатель увидит, как это дешево, и переведет рабочие силы на „удаленку“, - пояснил эксперт URA.RU.

Кроме того, хорошую прибыть получат сферы онлайн-торговли и общественного питания, в том числе сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда».

При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что власти сейчас тоже находится в выгодном для себя положении. По его словам, когда «людям страшно, они привыкли на кого-то полагаться».

«… это естественная реакция … Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое», - отметил он.

Однако Абзалов призвал разработать положительную повестку дня, которой так не хватает местному населению, например, «поддержать врачей как героев борьбы с коронавирусом».