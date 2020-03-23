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В Чехии медики назвали лекарство для лечения коронавируса

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Чехии медики назвали лекарство для лечения коронавируса
pexels.com

Адам Войтех, министр здравоохранения Чехии, раскрыл название лекарственного препарата, который помогает при лечении заболеваний, который вызывает новый коронавирус COVID-19.

Глава чешского Минздрава сослался на данные ученых. По его словам, препарат Plaquenil французского производства является действенным при лечении заболевания COVID-19. "Необходимо предотвратить его недоступность", - заявил он. Войтех уточнил, что препарат - противомалярийное лекарственное средство, аптекам запрещено выдавать лекарство, если в рецепте не указан диагноз пациента и специализация врача. Лекарство не выписывают больше чем на два месяца.

Как отметил министр, Plaquenil запретили выписывать всем врачам, кроме специалистов по аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

В воскресенье замглавы минздрава Роман Примула - председатель кризисного штаба Чехии говорил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, но не раскрыл его название.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 16-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве. Британский медик, бывший руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Клэр Герада вылечилась от коронавируса и поделилась, как справилась с болезнью. 

Корреспондентка "АН" - любительница живописи Кватроченто, побывала в Италии, а  потом в "Коммунарке".

 

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