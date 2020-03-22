Британский врач поделилась, по каким признакам определила у себя коронавирус и как вылечилась

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22 марта 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dailymail.co.uk

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Британский медик, бывший руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Клэр Герада вылечилась от коронавируса и поделилась, как справилась с болезнью. Женщине 60 лет. Доктор из Великобритании Клэр Герада побывала на конференции врачей в США, а через два дня после возвращения из Нью-Йорка она почувствовала недомогание.

Первыми признаками заражения у нее были усталость и сухой кашель. Сначала Герада списала симптомы на многочасовой перелет и стрессовое состояние. Но у нее еще началась сильная боль в горле, поднялась высокая температура. Ее сильно лихорадило и сильно хотелось спать. Вообще-то Клэр Герада отличалась хорошим здоровьем, никогда так сильно не болела. Поэтому она сразу заподозрила коронавирус. Ее тест на COVD-19 оказался положительным.

Для снижения температуры британский врач принимала по две таблетки парацетамола каждые восемь часов.

Улучшение состояния началось через шесть дней после первых симптомов. Спала высокая температура, появился аппетит. Но медик провела в изоляции еще одну неделю.

По словам британского доктора, часто коронавирусная инфекция протекает тяжело у тех людей, у кого диагностированы такие заболевания, как гипертония, диабет. У нее, к счастью, не было серьезных проблем со здоровьем.