16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 16-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве. По её словам, теперь число выписанных из столичных больниц достигло девяти человек.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», - пояснила Ракова.

Кроме того, заммэра рассказала, что девочка поступила в больницу вместе с матерью после поездки в Италию. Однако у родителя коронавирус выявлен не был и ее выписали после двухнедельного карантина.

«Ее дочь прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Состояние пациентки было удовлетворительным, заболевание протекало в легкой форме … Сейчас москвичка чувствует себя хорошо», - поделилась она, отметив, что отец девушки находится под наблюдением в «Коммунарке», у него осложнений нет.

Ранее бывшая пациентка больницы в Коммунарке Катерина Назарова рассказала об ощущениях после выписки и о самом процессе.