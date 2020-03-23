В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, 17 выздоровели

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23 марта 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что число зараженных в России достигло 438 человек. Глава правительства призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Мишустин отметил, что за последние сутки зарегистрирован 71 случай заражения. По его словам, ситуация в России развивается не так остро, как в других государствах. При этом премьер-министр добавил, что всего выздоровело 17 человек.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели",- пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровела 16-летняя девушка и успешно выписана из больницы, а европейские ученые назвали лекарство от коронавируса.

Кроме того, эксперты объяснили, кому выгодна паника из-за коронавируса.