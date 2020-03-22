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Мантуров сообщил о начале производства многоразовых масок

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мантуров сообщил о начале производства многоразовых масок
Фото: pixabay.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия начали изготавливать многоразовые маски для защиты от коронавируса. Также он отметил, что производители одноразовых масок работают в полную силу.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», - заявил Мантуров.

Министр отметил, что продукция уже начала поступать в аптеки в регионах страны.

АБ

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