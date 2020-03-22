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Бывший тренер Зенита назвал коронавирусную Италию «адом на Земле»

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Бывший тренер Зенита назвал коронавирусную Италию «адом на Земле»
Фото: pixabay.com

Экс-тренер Зенита и нынешний тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал, что творится в стране из-за коронавируса. Он признался, что у него из-за болезни умер друг детства.

«Мой друг детства умер от инфекции. Крематорий в Бергамо перегружен. Вид военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был словно удар в лицо. У нас наступил ад на Земле», - сказал Манчини.

В настоящее время в Италии зафиксировано более 50 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией, умерло более 4,5 тысяч человек. При этом количество выздоровевших составило порядка 6 тысяч человек.

АБ

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