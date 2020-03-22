В Италии сегодня никто не умер от коронавируса

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22 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: статистика Worldometers

религиозная церемония борьбы с коронавирусом в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Ни одного нового заражения, и ни одной новой смерти не зафиксировано в воскресенье в Италии. Накануне там была совершенно иная картина. Статистику сообщил сайт Worldometers.

Еще вчера в Итальянской республике умерших было 793 человека. Кроме того, в субботу было выявлено 6557 новых случаев заражения. А уже сегодня ни одного случая смерти и ни одного нового заразившегося.

В Италии сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом в мире. Там умерло больше всего. По статистике умерших насчитывается 4825 человек. Даже в Китае умерло меньше — 3261 человек.

Сегодня российское Минобороны отправило группу ведущих вирусологов для помощи официальному Риму в борьбе с коронавирусом.