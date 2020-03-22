Минобороны отправило медиков в Италию

Уже третий самолет вылетел в Итальянскую республику. Минобороны РФ направило группу вирусологов для дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
Третий самолет уже взял курс на итальянскую базу «Практик де Маре». Она находится 30 километрах от Рима. Предыдущие два борта туда отправились ранее.
«Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — пояснила пресс-служба Минобороны РФ.
Ранее сообщалось о готовности направить медиков в Италию. Там сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка. Там вынуждены были остановить производство.
Отправка медиков в Италию на фото пресс-службы Минобороны РФ.