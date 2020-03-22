Минобороны отправило медиков в Италию

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Самолет Минобороны готовится к отправке в Италию

Уже третий самолет вылетел в Итальянскую республику. Минобороны РФ направило группу вирусологов для дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Третий самолет уже взял курс на итальянскую базу «Практик де Маре». Она находится 30 километрах от Рима. Предыдущие два борта туда отправились ранее.

«Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — пояснила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о готовности направить медиков в Италию. Там сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка. Там вынуждены были остановить производство.

Отправка медиков в Италию на фото пресс-службы Минобороны РФ.